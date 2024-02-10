Сенат США критикует руководителей фармацевтических компаний из-за роста цен на ЛС

В четверг демократы в Сенате США провели допрос высокопоставленных руководителей фармацевтических компаний относительно высоких цен на рецептурные лекарства, но не смогли добиться от них конкретных обязательств по снижению цен. Компании Bristol-Myers Squibb, Merck и Johnson & Johnson были представлены генеральными директорами Крисом Бернером, Робертом Дэвисом и Хоакином Дуато соответственно, которые явились перед сенатским комитетом по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям. Дэвис и Дуато согласились принять участие в допросе только на прошлой неделе в ответ на угрозу вызова в суд.

В ходе слушаний, проводимых под председательством сенатора Берни Сандерса, руководители компаний отказались обязаться снизить цены на свои продукты в США до уровня цен в других странах, включая Канаду. Бернер отметил, что в Канаде лекарства становятся доступнее, хотя требуется больше времени на их получение, в то время как Сандерс указал на то, что в странах с более низкими ценами на лекарства, таких как Канада и Япония, ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в Соединенных Штатах.

Руководители компаний признали, что они все еще получают прибыль в странах с более низкими ценами на лекарства, чем в США, и обвинили менеджеров по льготам в аптеках (PBM) в повышении цен на лекарства. Сандерс отметил, что компании тратят большую часть своей прибыли на выкуп акций и дивиденды, а не на исследования и разработки.

Слушания проводятся в контексте реализации программы по снижению цен на лекарства для государственного плана медицинского страхования Medicare, а также в свете увеличения расходов на лоббирование со стороны PBM. Федеральная торговая комиссия (FTC) расследует их роль в росте расходов на здравоохранение, а законодатели предлагают законопроекты, требующие от них более прозрачной деятельности.

По данным Reuters, за последние 25 лет фармацевтическая промышленность потратила значительные средства на лоббирование и финансирование избирательных кампаний, в то время как PBM также увеличили свои расходы на лоббирование, но в значительно меньшей степени по сравнению с фармацевтической промышленностью.

gxpnews