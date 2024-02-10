Недальновидность и гонка с препятствиями: как два фармгиганта бьются за рынок снижения веса

В начале февраля датская Novo Nordisk вновь стала второй европейской компанией, сместив LVMH с позиции самой дорогой компании. А американская Eli Lilly в прошлом году стала первой фармкомпанией, капитализация которой превысила 500 млрд. долл. И все благодаря препаратам, снижающим вес. Это не предел: мировой рынок борьбы с ожирением в ближайшие годы, по прогнозам Goldman Sachs, может вырасти почти в 16 раз — с 6 млрд. долл. в 2023 году до 100 млрд. долл. к 2030-му. Bloomberg рассказывает о начале гонки лидеров против борьбы с ожирением.

«Никто не будет делать укол, чтобы похудеть»

В сентябре Novo Nordisk ненадолго самой дорогой компанией в Европе, обогнав LVMH, и все благодаря успеху препаратов Wegovy и Ozempic, имитирующих действие гормона GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1), который участвует в контроле обмена сахара. Препараты были разработаны для лечения диабета 2-го типа, но в ходе исследований обнаружилось, что они помогают сбросить вес. В феврале компания повторила этот успех, вновь став самой дорогой европейской компанией.

А вот если бы компания Eli Lilly & Co. прислушалась к Ричарду ДиМарчи, она могла бы стать первой на рынке лекарств для похудения. В 1990-е годы ДиМарчи, сейчас профессор биохимии и заведующий кафедрой биомолекулярных наук в Университете Индианы, вместе с другими учеными Eli Lilly пришел к выводу, что гормон GLP-1 вызывает у людей потерю веса. Все, что нужно было сделать компании Eli Lilly, — это создать продукт с использованием этой технологии и получить эксклюзивные права на его продажу для контроля веса в течение как минимум десяти лет. Но у компании были другие приоритеты. Eli Lilly сосредоточилась на своих ключевых направлениях — лечении диабета, исследованиях популярного антидепрессанта Prozac и разработке лекарств от рака. «Никто не будет делать укол, чтобы похудеть», — вспоминает ДиМарчи аргументы топ-менеджеров фармкомпании.

В конце концов ДиМарчи решил, что если Eli Lilly не хочет заработать на GLP-1, то это сделает он сам. В 2003 году, после 22 лет работы в компании, он ушел из Eli Lilly и создал три биотехнологические компании, занимающиеся борьбой с ожирением и диабетом. Две он продал за неназванную сумму главному конкуренту Lilly — компании Novo Nordisk, а одну — Roche Holding AG за 537 млн. долл. По словам ДиМарчи, после его ухода исследования GLP-1 в Lilly прекратились.

По словам Джеффри Эммика, старшего вице-президента Eli Lilly по разработке продуктов, который работал там с 90-х годов, в течение следующих двух десятилетий компания то возобновляла работу над препаратами для похудения, то теряла к ним интерес. «Мы просто не думали, что они окажутся настолько эффективными», — говорит Эммик.

Срок действия патента диМарчи истек в 2017 году, и в следующем же году Novo Nordisk запустила Ozempic — препарат GLP-1, который, хотя технически и предназначен для лечения диабета, уже прочно ассоциируется с возможностью быстрой потери веса. Компания выпустила и препарат Wegovy, предназначенный именно для лечения ожирения. Оба препарата на сегодняшний день принесли датской компании около 33 млрд. долл.

И тут Eli Lilly спохватились и решили вступить в борьбу за рынок. В декабре 2023 года компания выпустила препарат для снижения веса Zepbound (тирзепатид). Исследования показали, что препарат Eli Lilly более эффективен, чем препараты Novo Nordisk, а побочных эффектов у него меньше.

Инвесторы возлагают большие надежды на Eli Lilly. В августе прошлого года ее капитализация превысила 500 млрд. долл. — это был рекорд для фармацевтических компаний. Акции Lilly продолжают расти на ожидаемых методах лечения, которые дадут еще больший потенциал для снижения веса и меньшее количество побочных эффектов. Джун Ли, аналитик Truist Securities, говорит, что девиз инвесторов: «JBL» или just buy Lilly” («просто покупайте Lilly»).

Случайная находка

В каком-то смысле Eli Lilly вышла на рынок препаратов по борьбе с лишним весом едва ли не случайно. Вскоре после того, как в 2017 году исполнительным директором компании стал Дэвид Рикс, он обратился к одному из ведущих научных сотрудников компании Дэниела Сковронски выбрать наиболее многообещающие исследования компании в области борьбы с диабетом. Сковронски нашел небольшое исследование, посвященное тирзепатиду, комбинации GLP-1 с другим гормоном. Просматривая отчет, он заметил кое-что странное: некоторые участники настолько похудели во время приема препарата, что выбыли из исследования.

Увидев исследование, Рикс быстро приступил к выводу препарата на рынок. Пять лет спустя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение препарата Zepbound для снижения веса.

Успех был невероятным: за неделю доля выписанных рецептов выросла на 192%, свидетельствуют данные BMO Capital Markets. Препаратам Novo Nordisk потребовалось в три-четыре раза больше времени, чтобы добиться такого результата.

Начало соперничества

Соперничество Eli Lilly и Novo Nordisk началось сто лет назад с одного из важнейших достижений современной медицины. Диагноз «диабет» был тогда смертным приговором: ожидаемая продолжительность жизни составляла всего пять лет, пока в 1922 году не появился инъекционный инсулин. Eli Lilly начала производить гормон для коммерческого рынка в США, а Novo Nordisk сделала то же самое, но за пределами США. Следующие сто лет компании работали над тем, чтобы превзойти друг друга. Novo Nordisk создала инсулин более длительного действия. Eli Lilly произвела биосинтетический препарат, что упростило и удешевило массовое производство. Novo Nordisk придумала ручку-инжектор и так далее.

Затем началась гонка по разработке препаратов GLP-1 — потенциального способа регулирования уровня сахара в крови без инсулина. Одним из основателей Novo Nordisk был Август Крог, ученый, лауреат Нобелевской премии, жена которого страдала диабетом. Так что для компании борьба с диабетом исторически была приоритетной. Столкнувшись с открытием препарата, снижающего вес, в Novo Nordisk, как и в Eli Lilly, тоже оценили эти возможности не сразу. Занимавшаяся в Novo Nordisk изучением гормона GLP-1 Лотте Бьерре Кнудсен, сейчас — главный научный консультант компании, тоже столкнулась с пренебрежительным отношением к лечению ожирения со стороны коллег. Но в компании нашлись люди, которые поверили в исследования. «Меня поддержало руководство», — говорит Кнудсен.

В Eli Lilly были не так сосредоточены на инсулине. Он, конечно, приносил стабильный доход, но не был главным продуктом компании. Например, 35% продаж компании в 90-е годы пришлись на самый известный антидепрессант — Prozac. Но перед компанией маячил зловещий для нее 2001-й год, известный внутри компании как «Год X», когда истекал срок патентной защиты Prozac.

Тогдашний CEO компании Сидни Торел был против создания продукта-блокбастера. Компания выпустила около десятка продуктов для лечения различных заболеваний, но ожирения среди них не было, хотя исследования препаратов GLP-1 для лечения диабета продолжались, и, фактически, Eli Lilly получила одобрение на первый такой препарат, «Бетта», еще 2005 году. К 2008 году сокращение патентов привело к тому, что Lilly потеряла треть выручки.

Тем временем в Novo Nordisk Кнудсен продолжала свои исследования. По мере получения новых результатов, поддержка в компании росла. К тому времени, когда в 2013 году Американская медицинская ассоциация объявила ожирение болезнью, у производителя лекарств, базирующегося в стране, где ожирение далеко не так распространено, как на родине Eli Lilly, препарат был почти готов.

Novo Nordisk подала заявку в FDA, и в 2014 году Saxenda стала первым одобренным препаратом на основе GLP-1 для снижения веса. Чтобы законно продавать его, Novo Nordisk успешно оспорила патент ДиМарчи.

В Eli Lilly же сосредоточились на борьбе с болезнью Альцгеймера. Компания потратила 3 млрд. долл., и даже приобрела дом, где провел детство Алоис Альцгеймер, немецкий психиатр, открывший эту болезнь, а также его оригинальный микроскоп. Но затраты не окупились. Препарат от диабета Trulicity продолжал приносить деньги. Именно тогда Дэвид Рикс принял самое удачное решение в своей карьере: отправить Сковронски на поиски хитов, а оценив потенциал тирзепатида для снижения веса, велел тому же Сковронски «бежать как можно быстрее».

Два года спустя исследование, в котором приняли участие 318 человек, показало, что некоторые из них потеряли до 11 кг за 26 недель, принимая препарат — показатели, которые раньше считались возможными только с помощью хирургического вмешательства.

Кто победит?

Действующее вещество препарата Eli Lilly Zepbound, тирзепатида, имитирует действие двух гормонов GLP-1 и GIP для регулирования чувства голода. Разработка этих комбинированных препаратов — успех Eli Lilly, и именно это вызывает ажиотаж. В разработке находится еще один агонист, ретатрутид, сочетающий GLP-1 и GIP с глюкагоном, гормоном, который увеличивает долгосрочную скорость сжигания калорий. Ученые называют это «тройным G». В промежуточном исследовании ретатрутид помог пациентам потерять почти треть массы тела за 48 недель.

Eli Lilly также изучает GLP-1, у которых снижены побочные явления, такие, как тошнота, при приеме сохраняется мышечная масса и выпускаются в форме таблеток.

«Eli Lilly начала позже, но у нее более перспективные соединения для создания препаратов», — говорит Матиас Чоп, который работал с ДиМарчи в Lilly в конце 90-х.

gxpnews