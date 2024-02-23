В России создан тест для выявления 2500 наследственных заболеваний у младенцев

Российские ученые разработали тест-систему, которая может выявить у новорожденных около 2500 наследственных заболеваний в первые дни жизни. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной социально-экономическому развитию.

«Создаем новые инновационные продукты для укрепления здоровья людей. Разрабатываются также препараты на основе клеточных технологий, – отметил премьер. – Зарегистрирована одна тест-система для новорожденных, и она способна выявить около 2500 наследственных заболеваний в первые дни жизни малыша и, значит, вовремя ему помочь».

По словам Мишустина, также «завершаются клинические испытания продуктов тканевой инженерии для лечения болезней суставов и переломов». «Такую терапию сможет получать очень широкий круг пациентов, – отметил премьер. – Рассчитываем, что наши специалисты, ученые представят еще больше полезных продуктов».

Ранее стало известно, что фонд «Круг добра» включил в список заболеваний хроническую реакцию «трансплантат против хозяина» и атрофию зрительного нерва Лебера.

gxpnews