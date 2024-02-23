Центр доклинических исследований ВНИИЗЖ получил сертификат GLP

Центр доклинических исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» станет первой лабораторией, подведомственной Россельхознадзору, которая будет включена в реестр соответствующих принципам GLP Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 21 февраля 2024 года инспекционная группа Росаккредитации провела завершающий этап проверки, в результате чего получен положительный отчет, говорится на сайте Россельхознадзора.

В ведомстве подчеркивают, что получение статуса GLP свидетельствует о выходе лаборатории на новый уровень, позволяющий проводить оценку безопасности и эффективности лекарств для ветеринарного и медицинского применения по мировым стандартам, а также этот статус повышает уровень доверия к результатам неклинических исследований.

Ранее в 2023 году сертификат соответствия требованиям надлежащей лабораторной практики Good Laboratory Practice получил ПМГМУ им. И.М. Сеченова. Российские производители при сотрудничестве с такой лабораторией получают облегченный доступ на зарубежные рынки.

gxpnews