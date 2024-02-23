Катерина Погодина избрана председателем Совета директоров АМФП

Совет директоров АМФП избрал на пост председателя СД ассоциации Катерину Погодину. Она сменила на этом посту Наталью Колерову.

Ассоциация международных фармацевтических производителей избрала председателем Совета директоров управляющего директора «Янссен» Катерину Погодину. Решение об этом принято на собрании Совета директоров, состоявшемся 20 февраля, сообщили «ФВ» в АМФП. Она вступает в должность с 21 февраля и одновременно слагает с себя полномочия вице-председателя ассоциации.

Предыдущий председатель Совета директоров Наталья Колерова была избрана в феврале 2022 года, ее заместителем тогда стала Погодина. До Колеровой с 2020 года пост председателя Совета директоров занимала Оксана Монж. В декабре 2023 года Владимир Шипков оставил пост исполнительного директора ассоциации. Он возглавлял ассоциацию с 2007 года. Замену ему пока не нашли.

Погодина работает в фарминдустрии более 20 лет, имеет обширную отраслевую экспертизу и является активным участником ведущих профессиональных объединений, сообщили в АМФП.

«Основная моя миссия в этой роли — продолжать отлаживать эффективный диалог между регулятором и компаниями, которые долгие годы работают на территории нашей страны для пациентов, привнося ценные международные практики. Я надеюсь, что наш диалог будет способствовать развитию лучших решений для пациентов и устойчивости системы здравоохранения», — отметила Погодина.

С 2010 года Погодина входит в состав Совета директоров «Янссен» в России, в 2015 году назначена исполнительным директором, а затем, в 2017 году — управляющим директором «Янссен» в России и СНГ. В 2016 году руководила региональным проектом для кластера Европа, Ближний Восток и Африка и участвовала в глобальном проекте по внедрению аналитики больших данных и искусственного интеллекта. С 2019 по 2023 год занимала должность генерального директора ООО «Джонсон & Джонсон» в России и СНГ.

С 2015 года Погодина входит в состав Совета директоров АМФП. В 2021 году стала сопредседателем InPharma (Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации»). Входила в Совет директоров AmCham.

АМФП (или AIPM) была создана в 1994 году и, согласно информации на сайте, сейчас объединяет 58 международных фармацевтических компаний. В соответствии с уставом председатель Совета директоров АМФП избирается на два года с возможностью однократного переизбрания.

Фото: АМФП

Маргарита Грошева

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