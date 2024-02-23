United Therapeutics обвинила Liquidia в неправомерном обходе процедур FDA

United Therapeutics заявила о нарушении процедуры рассмотрения заявки на регистрацию нового препарата компанией Liquidia, которая внесла поправки в показания препарата. United пытается доказать, что Liquidia должна повторно подать заявку на одобрение лекарственного средства.

United Therapeutics Corporation начала разбирательство с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) из-за несоблюдения «надлежащей процедуры» подачи заявки на регистрацию нового лекарственного средства (NDA) компанией Liquidia. Об этом сообщается в пресс-релизе биотехнологического производителя.

Liquidia внесла поправку в свою заявку, которая находится на рассмотрении американского регулятора. Было добавлено новое показание препарата Yutrepia (treprostinil), выпускаемого в форме ингаляционного порошка, — легочная гипертензия на фоне интерстициального заболевания легких (PH-ILD).