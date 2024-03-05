Pfizer создаст восемь блокбастерных онкопрепаратов к 2030 году

Американская Pfizer раскрыла детали стратегии развития онкологического направления, ради которой ранее потребовалась реструктуризация бизнеса. Согласно намеченному плану, к 2030 году ожидается появление в онкологическом портфеле Pfizer восьми новых препаратов-блокбастеров.

Pfizer сосредоточится на четырех основных видах рака: раке груди, раке мочеполовой системы, раке крови и раке грудной клетки. По всем из этих направлений у компании уже есть коммерческие продукты.

«В этих областях мы инициируем параллельные испытания более ранних линий [лечения], где численность населения, к которому можно обратиться, наиболее велика», – пояснил главный специалист Pfizer по онкологии Крис Бошофф, который возглавил новое подразделение.

Напомним: под эгидой намеченного плана по укреплению позиции в качестве разработчика онколекарств Pfizer приобрела компанию Seagen за $43 млрд, за этим последовала реструктуризация бизнеса. Так, весь коммерческий бизнес разделился на два подразделения, одно из них ориентировано на США, а второе – на весь остальной мир. При этом в ведение отдельного подразделения переданы все бизнес-процессы в области онкологии.

«Мы завершили приобретение компании Seagen, что стало важнейшим шагом на пути к достижению лидерства в области онкологии на мировом уровне», – комментировал сделку генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. Все это обусловлено падением спроса на противокоронавирусные препараты, снижением прибыли и скорой потерей рыночной эксклюзивности самого продаваемого препарата Pfizer от рака Ibrance.

Pfizer имеет 10 производственных площадок на трех континентах, выпускающих онкологические препараты. У Seagen была только одна. Кроме того, Pfizer имеет коммерческое присутствие в более чем 100 странах, а объединенная коммерческая команда, работающая с клиентами, втрое больше, чем у Seagen.

gxpnews