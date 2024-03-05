Как фармацевтической компании создать свой успешный логистический стартап

Компания «Биннофарм Групп» является одной из немногих в российской фармацевтической индустрии, которая системно развивает направление внешнеэкономической деятельности и расширяет свое присутствие на зарубежных рынках.

До марта 2022 года большая часть перевозок была включена в стоимость товара, логистику в Россию обеспечивал отправитель. Нарабатывать собственную экспертизу в этом направлении не имело смысла. Однако ситуация резко изменилась, когда против России были введены существенные санкционные ограничения. Зарубежные партнеры отказались от обязательств поставлять в Россию продукцию, не понимая, как ее ввозить. Чтобы оценить масштаб, представьте, что с 90-х годов большую часть рынка перевозок в России занимали крупные западные компании. И вот в один момент все они фактически прекращают свою деятельность на территории нашей страны. Мы, например, столкнулись с тем, что один из наших ведущих партнеров – Dr. Reddy’s Laboratories – в марте 2022 года отправил нам контейнеры морским путем. Они дошли до Стамбула, но дальше перевозчики отказались везти товар в Россию. Российские экспедиторы и транспортные компании не смогли нам помочь и закрыть потребности нашего бизнеса в перевозках. В связи с этим «Биннофарм Групп» приняла решение усилить собственную логистическую экспертизу. Так, в начале мая 2022 года в структуре ВЭД «Биннофарм Групп» появился отдел, который для компании стал своеобразным стартапом, перед которым стояла задача максимальной диверсификации поставок фармсубстанций, материалов и оборудования.

Если рассматривать географию перевозок, то 70% всего объема занимает Китай, 15% – Индия , 15% – Европа. Китай является для нас давним партнером, «отработанным» с точки зрения логистики. Поэтому к традиционным маршрутам через Казахстан и Монголию мы добавили контейнерные перевозки.

Несмотря на наличие у «Биннофарм Групп» хороших партнеров в Европе, по объективным причинам наше взаимодействие снижается. Проблемы с переводом платежей, растущий перечень кодов продукции, попадающих под санкционные ограничения, блокировки на границе – все это ограничивает наши возможности к росту сотрудничества.

Поэтому в начале 2022 года перед нашим отделом поставили задачу – буквально «открыть путь из Индии в Россию». Поскольку готовых логистических решений на рынке на тот момент не было, нам пришлось самостоятельно решать весь комплекс задач, связанных с поиском новых маршрутов, оценкой риска при выборе новых поставщиков, обеспечением соблюдения температурного режима и т. д. Уже в первой половине 2023 года мы полностью перевели поставки индийских партнеров на разработанную нашим отделом логистическую схему. Понимая всю степень ответственности и высокую цену возможной ошибки (одна партия фармсубстанций может стоить миллион долларов), мы системно подошли к решению этой задачи и фактически создали полноценную логистическую компанию внутри фармацевтической. Так, нам удалось организовать доставку продукции с производственной площадки Dr. Reddy’s в Мумбаи в Новороссийск через Индийский океан, Красное, Средиземное и Черное море за 21 день.

Все это стало возможным благодаря ежедневной и слаженной работе отдела международной логистики, основная задача которого – контроль движения грузов и работы наших контрагентов. В нашей практике уже случались разные моменты: в одном случае судно сломалось по пути в Новороссийск, на буксире отогнали в Эмираты и выгрузили все контейнеры. В другом – в Индии на праздники перекрыли дороги, и контейнер не успели сдать в порт до выхода судна. Мы должны немедленно узнавать о подобных сбоях, искать альтернативные пути доставки в Россию, быстро принимать решения в условиях неопределенности. Самое интересное – это то, что сценарии подобных отклонений не повторяются: каждый раз жизнь преподносит новые сюрпризы, а готового шаблона нет.

Другой важный и очень интересный момент – работа с рисками. Строить в сегодняшних реалиях долгосрочные прогнозы нельзя. Пока «Биннофарм Групп» возит груз наиболее прогнозируемым путем, ситуация может измениться буквально за считаные дни. Например, Красное море перестает быть безопасным и предсказуемым маршрутом. Поэтому мы всегда должны быть готовы предложить альтернативный вариант решения задачи и, возможно, спрогнозировать возможные сложности. Для этого наши сотрудники используют информацию из максимально возможного количества источников, предлагая наилучшие решения из возможных вариантов. Строить прогнозы на основе большого количества аналитических данных – сложная для логистов задача. Но быстро меняющаяся ситуация вносит свои коррективы, все наши сотрудники постоянно учатся и развивают свои компетенции.

Отдельная большая задача нашей команды в 2024 году – обеспечить динамичное развитие китайского подразделения «Биннофарм Групп», которое связано с увеличением объемов поставки не только субстанций, но и готовых лекарственных средств. Отдельно стоит отметить наш кейс по обеспечению логистики ампул с препаратом ботулотоксина, который мы доставили с обеспечением условий очень жесткого температурного режима на нашу производственную площадку «Алиум» в Подмосковье. Совместная работа с нашими коллегами из отделов закупок, качества, финансов позволила нам профессионально вырасти и превратить наш «логистический стартап» в полноценное структурное подразделение, обеспечивающее развитие внешнеэкономической деятельности компании.

gxpnews