Сеть муниципальных аптек в Новосибирске продадут в частную собственность

Мэрия Новосибирска намерена приватизировать МУП «Новосибирская аптечная сеть». Информация об этом содержится в проекте внесения изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год, узнали местные СМИ.

Совет депутатов Новосибирска рассмотрит данное предложение на сессии 27 марта. Если инициатива будет поддержана, то управление сетью перейдет акционерному обществу.

Как пояснил «РБК Новосибирск» председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству горсовета Игорь Кудин, инициатива объясняется поправками в ст. 3 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральным законом «О защите конкуренции».

Перечисленные нормы права обязуют ликвидировать или реорганизовывать до 1 января 2025 года государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые осуществляют деятельность на товарных рынках в РФ.

По данным Rusprofile, муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» зарегистрировано в 2006 году. Должность директора занимает Дмитрий Гришунин, учредителем является мэрия Новосибирска. На сайте МУП говорится, что в городе 63 филиала сети.

gxpnews