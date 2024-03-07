В РФ зарегистрирован первый российский дженерик австрийского анальгетика «Таргин»

ФГУП «Эндофарм» (Московский эндокринный завод) зарегистрировал собственный дженерик австрийского наркотического анальгетика «Таргин» (налоксон + оксикодон). Производитель референтного лекарства – «Мундифарма Гезельшафт» – прекратил его поставки в Россию в 2022 году. Об этом говорится на сайте предприятия.

Препарат, уже прошедший клинические и доклинические испытания, предназначен для устранения тяжелого болевого синдрома у взрослых. Анальгезирующее наркотическое средство из списка II «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» реализуется по рецепту врача.

К слову, к 2026 году «Эндофарм» планирует обеспечить полное импортозамещение в производстве анальгетиков из отечественного растительного сырья, стоимость которых при этом будет ниже импортных. В реализации этого плана в том числе поможет ввод в эксплуатацию нового завода по производству активных фармацевтических субстанций в Почепском районе Брянской области.

gxpnews