Из Госреестра отозваны 15 регудостоверений лекарств

Минздрав РФ отозвал регистрационные удостоверения на 15 препаратов на основании заявлений от их владельцев. Из них 13 принадлежали ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», остальные – АО «Санофи Россия». Информация об этом появилась на сайте ГРЛС.

Отозванные препараты ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»:

«Этиловый спирт» ((этанол), ЛСР-008197/08 от 16.10.2008);

«Цитрамон П» (ЛСР-000021 от 28.03.2007);

«Фуросемид» ((фуросемид) ЛС-000488 от 18.11.2009);

«Преднизолон» ((преднизолон) ЛСР-003276/07 от 17.10.2007);

«Парацетамол» ((парацетамол) ЛСР-000062 от 10.05.2007);

«Пантокрин» (ЛСР-003253/07 от 17.10.2007);

«Нитросорбид» ((изосорбида динитрат) ЛСР-003429/07 от 26.10.2007);

Мяты перечной настойка (ЛСР-003434/07 от 26.10.2007);

«Левомицетин» ((хлорамфеникол) ЛС-001979 от 09.07.2010);

«Калия оротат» ((оротовая кислота) ЛСР-003254/07 от 17.10.2007);

Боярышника настойка (ЛС-002044 от 25.08.2009);

«Ацетилсалициловая кислота» ((ацетилсалициловая кислота) Р N003094/01 от 15.12.2008);

«Анальгин» ((метамизол натрия), Р N001244/01 от 23.01.2008).

Отозванные препараты АО «Санофи Россия»:

«Троксерутин Санофи» ((троксерутин) П N015161/01 от 13.08.2008);

«Тритаце» ((рамиприл) ЛСР-008998/09 от 09.11.2009).

У всех исключенных из ГРЛС препаратов есть зарегистрированные аналоги на российском рынке.

gxpnews