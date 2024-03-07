Из Госреестра отозваны 15 регудостоверений лекарств

Минздрав РФ отозвал регистрационные удостоверения на 15 препаратов на основании заявлений от их владельцев. Из них 13 принадлежали ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», остальные – АО «Санофи Россия». Информация об этом появилась на сайте ГРЛС.
Отозванные препараты ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»:
- «Этиловый спирт» ((этанол), ЛСР-008197/08 от 16.10.2008);
- «Цитрамон П» (ЛСР-000021 от 28.03.2007);
- «Фуросемид» ((фуросемид) ЛС-000488 от 18.11.2009);
- «Преднизолон» ((преднизолон) ЛСР-003276/07 от 17.10.2007);
- «Парацетамол» ((парацетамол) ЛСР-000062 от 10.05.2007);
- «Пантокрин» (ЛСР-003253/07 от 17.10.2007);
- «Нитросорбид» ((изосорбида динитрат) ЛСР-003429/07 от 26.10.2007);
- Мяты перечной настойка (ЛСР-003434/07 от 26.10.2007);
- «Левомицетин» ((хлорамфеникол) ЛС-001979 от 09.07.2010);
- «Калия оротат» ((оротовая кислота) ЛСР-003254/07 от 17.10.2007);
- Боярышника настойка (ЛС-002044 от 25.08.2009);
- «Ацетилсалициловая кислота» ((ацетилсалициловая кислота) Р N003094/01 от 15.12.2008);
- «Анальгин» ((метамизол натрия), Р N001244/01 от 23.01.2008).
Отозванные препараты АО «Санофи Россия»:
- «Троксерутин Санофи» ((троксерутин) П N015161/01 от 13.08.2008);
- «Тритаце» ((рамиприл) ЛСР-008998/09 от 09.11.2009).
У всех исключенных из ГРЛС препаратов есть зарегистрированные аналоги на российском рынке.