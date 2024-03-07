Фармацевты хотят уйти из ретейла

Фармацевты давно говорят о необходимости перевода аптечных организаций из сферы ретейла в область охраны здоровья, считая, что большинство проблем будет решено с этим переводом: от экономических до повышения профессионального престижа. Попытки изменения кода ОКВЭД для аптек предпринимались неоднократно, но были безуспешными. Возможно, поэтому большинство фармацевтов, принявших участие в опросе на платформе «Фарма РФ», согласны с необходимостью таких изменений, но не верят в них.

Профессиональное сообщество с 2016 года добивается, чтобы аптечные организации были представлены в разделе «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг» ОКВЭД (код 86.90). Сейчас в своей деятельности аптеки используют код 47.73 (розничная торговля лекарственными средствами).

В июле 2022 года, когда предпринималась последняя масштабная попытка сменить принадлежность аптек к рознице, успеха достичь не удалось. Тогда «Опора России» обратилась к Минэкономразвития с просьбой дополнить описательную часть кода ОКВЭД 86.90 «деятельность в области медицины прочая» словами «деятельность фармацевтических организаций» или «деятельность в сфере лекарственного обеспечения». Однако Минэкономразвития ответил отказом: «…Учитывая структуру классификатора, а также гармонизацию со Статистической классификацией видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе, торговля в аптеках не может быть отнесена к деятельности в области здравоохранения».

Но исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», вице-президент «Опоры России» Мария Литвинова выразила тогда несогласие с ответом Минэкономразвития на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым и указала на несогласованность ОКВЭД и ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Тогда было принято решение о дальнейшем обсуждении внесения изменения в ОКВЭД в рамках рабочей группы.

Прошло почти два года, но ничего не изменилось. Похоже, фармацевты уже потеряли надежду, показывает опрос, проведенный на портале «Фарма РФ».

Несмотря на то что 80% респондентов считают, что аптекам нужно изменить код ОКВЭД или хотя бы дополнить его, только 40% опрошенных верят в то, что это действительно произойдет.

Основными плюсами перевода аптек из сферы ретейла в область охраны здоровья почти четверть (24%) респондентов считает повышение престижа профессии фармспециалиста, чуть меньше (21%) самым важным считают то, что в результате смены ОКВЭД аптеки смогут рассчитывать на получение субсидий и преференций от государства. 18% опрошенных считают, что смена статуса заставит регулятора учитывать интересы аптек, а 16% говорят, что самое важное ‒ уход коммерциализации аптек, требований и планов по доппродажам.

Треть респондентов (34%) считает, что минусов у смены статуса аптек не будет, но 30% считают, что такие изменения приведут к тому, что на аптеки будут возложены дополнительные обязанности, которые могут потребовать расходов. 16% уверены, что смена ОКВЭД принесет кучу проблем из-за несоответствия требованиям. А 17% думают, что даже такие изменения не смогут повысить престиж профессии.

Методология: опрос проходил на портале «Фарма РФ» с 5 января по 19 февраля 2024 года, в нем принял участие 241 респондент.

gxpnews