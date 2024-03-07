Novo Nordisk: Ozempic замедляет прогрессирование хронической болезни почек

Популярный препарат от диабета и ожирения Ozempic (семаглутид) от датской Novo Nordisk замедляет прогрессирование хронической болезни почек. Таковы результаты исследования, посвященного изучению последствий приема семаглутида для почек. Оно началось в 2019 году и охватило 3500 пациентов с диабетом второго типа и хронической болезнью почек средней и тяжелой степени, которые помимо семаглутида получали стандартное при таком заболевании лечение.

Исследование достигло своей основной конечной точки, продемонстрировав статистически значимое по сравнению с плацебо снижение прогрессирования заболевания почек, а также сердечно-сосудистой и почечной смертности примерно на 24%. По данным Novo Nordisk, около 40% людей с диабетом второго типа страдают хроническими заболеваниями почек.

«Положительные результаты исследования свидетельствуют о том, что семаглутид может стать первым препаратом GLP-1 для лечения людей, страдающих диабетом второго типа и хронической болезнью почек», – заявил глава отдела разработок компании Novo Мартин Холст Ланге.

Результаты исследования стали очередным свидетельством того, что препараты класса GLP-1, подавляющие аппетит за счет имитации гормонов кишечника, могут быть полезны не только при диабете второго типа и снижении веса, для которых они изначально предназначались.

В августе 2023 года Novo Nordisk объявила, что применение семаглутида снизило частоту инфаркта, инсульта или смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.

gxpnews