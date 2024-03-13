В Новосибирске планируют осенью запустить производство препарата от оспы

Новосибирский институт органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН реконструирует и лицензирует по международным стандартам GMP производственную площадку для производства первого в России препарата от оспы “НИОХ-14”. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора института Елену Багрянскую.

Противооспенный препарат “НИОХ-14” разработан сотрудниками НИОХ СО РАН совместно с Государственным научным центром (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии “Вектор”.

“Мы получили лицензию на производство этого препарата. И очень надеемся, что осенью мы приступим к выпуску этого препарата”, – сказала Багрянская.

Она добавила, что объем производства составит несколько тонн препарата в год, этого достаточно для обеспечения потребности страны.

Директор института рассказала, что для запуска производства институт ведет реконструкцию производственной площадки, в мае-июне планируется лицензировать ее по международному стандарту GMP. Для создания чистого помещения Минобрнауки РФ выделил институту 24 млн рублей, также институт вложил собственные средства на закупку необходимого оборудования.

Багрянская добавила, что на этой площадке возможно производство и других разработанных в институте препаратов, в частности, лекарства от болезни Паркинсона, после того как оно пройдет последнюю фазу клинических испытаний.

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