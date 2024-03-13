ЛП от ожирения Wegovy одобрен для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило новое показание к применению инъекции Wegovy (семаглутид) от Novo Nordisk для снижения риска возникновения сердечно-сосудистых катастроф, таких как сердечный приступ или инсульт. Препарат-блокбастер от датской компании следует применять в дополнение к диете с пониженной калорийностью и повышенной физической активности, сообщается на сайте американского регулятора.

Wegovy стал первым препаратом для снижения веса, который может применяться для предотвращения опасных для жизни сердечно-сосудистых событий у взрослых с избыточным весом. Отмечается, что ожирением или избыточным весом страдают примерно 70% взрослых американцев.

«Эта группа пациентов имеет более высокий риск сердечно-сосудистой смерти, сердечного приступа и инсульта. Предоставление варианта лечения, который, как доказано, снижает сердечно-сосудистый риск, является большим достижением для общественного здравоохранения», – говорится в сообщении.

Решение регулятора основано на результатах испытания, в котором поучаствовали 17,6 тысячи пациентов. Они были разделены на две группы, одна из которых в дополнение к стандартной терапии получала Wegovy. У испытуемых обеих групп фиксировалось артериальное давление и контролировался уровень холестерина, также всех пациентов консультировали о здоровом образе жизни.

Как выяснилось по итогу испытаний, Wegovy значительно снизил риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, которые произошли у 6,5% участников, принимавших Wegovy, по сравнению с 8% в группе, принимавшей плацебо.

В сообщении Novo Nordisk о новом одобрении говорится, что, согласно испытаниям, Wegovy снижает риск таких состояний на 20% по сравнению с плацебо при добавлении к стандартному лечению. «Точный механизм снижения сердечно-сосудистого риска не установлен», – подчеркивается в пресс-релизе датской компании. К слову, о снижении риска сосудистых катастроф Novo заявляла ранее, летом 2023 года.

Изначально, в 2021 году, Wegovy одобрен для снижения избыточного веса и поддержания снижения веса в долгосрочной перспективе у взрослых с ожирением или избыточным весом, а также у некоторых детей с ожирением в дополнение к диете с пониженной калорийностью и повышенной физической активности. Ранее, в 2017 году, FDA одобрило Ozempic – препарат с тем же действующим веществом. Он применялся только для лечения диабета, однако офф-лейбл назначался и для снижения веса. Также Novo Nordisk выпускает противодиабетический препарат «Ребелсас» (семаглутид).

gxpnews