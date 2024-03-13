Дальневосточные ученые нашли в морской звезде вещество для борьбы с онкозаболеваниями

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) им. Г. Б. Елякова Дальневосточного отделения (ДВО) РАН обнаружили в обитающих на Дальнем Востоке морских звездах вещества, которые могут быть перспективны в борьбе с онкозаболеваниями. Речь идет о беспозвоночных с названием Pteraster, собранных в Охотском море.

«Обнаружены четыре новых стероидных дисульфата и моноаминовый алкалоид триптамин. Эти соединения в нецитотоксичных концентрациях проявили высокую эффективность в подавлении роста и развития колоний клеток рака молочной железы человека», – говорится в сообщении института.

Как рассказал ТАСС замдиректора института по научной работе Михаил Кусайкин, ученые исследовали выделяемую морской звездой слизь, которой она прогоняет противников. В настоящее время, по его словам, проект находится на стадии научных исследований.

Ранее Кусайкин уже рассказывал о проектах сотрудников ТИБОХ ДВО РАН в области разработки лекарств и БАД на основе морских организмов. «Они [разработки] все являются уникальными, потому что субстанции для их производства производятся из уникального дальневосточного сырья. Эти виды животных и растений вы больше нигде в России не найдете. Растут они только в Приморском крае», – говорил он вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко летом 2023 года.

gxpnews