Исследование: «Виагра» снижает риск развития болезни Альцгеймера

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Alzheimer’s Disease, предоставляет доказательства эффективности силденафила (препарат для лечения эректильной дисфункции «Виагра») в профилактике болезни Альцгеймера. В материале говорится, что распространенность заболевания среди пациентов, принимавших силденафил, ниже на 30-54% по сравнению с теми, кто его не принимал.

«Мы использовали искусственный интеллект для интеграции данных из разных областей, которые указывали на потенциал силденафила в борьбе с этим разрушительным неврологическим заболеванием. <…> Результаты дают дополнительные основания для использования этого одобренного FDA препарата в качестве нового средства лечения болезни Альцгеймера», – заявил возглавлявший исследование директор Института геномной медицины Кливлендской клиники Фейксионг Ченг.

Используя данные о реальных пациентах из базы данных MarketScan Medicare Supplemental (2012-2017 годы) и базы данных Clinformatics (2007-2020 годы), исследователи провели анализ с применением коэффициента пропорциональности после корректировки на пол, возраст, расу и сопутствующие заболевания.

Поиск проводился по всем лицам, имеющим аптечные заявки на приобретение силденафила или четырех препаратов-компараторов (так называемые препараты сравнения): буметанида, фуросемида, спиронолактона и нифедипина. Результаты показали, что применение силденафила ассоциировалось со снижением вероятности развития болезни Альцгеймера по сравнению с препаратами сравнения.

Например, применение силденафила было связано с 54%-ным снижением заболеваемости в исследовании MarketScan и 30%-ным в исследовании Clinformatics по сравнению со спиронолактоном. «Мы считаем, что наши результаты дают основания для проведения клинических испытаний с целью дальнейшего изучения потенциальной эффективности силденафила у пациентов с болезнью Альцгеймера», – сказал Ченг.

Накануне FDA неожиданно для компании-разработчика Eli Lilly отложило принятие решения по поводу ее экспериментального препарата для лечения болезни Альцгеймера на ранней стадии. Фармпроизводитель ожидал полного одобрения препарата с действующим веществом донанемаб на основании данных клинических испытаний.

gxpnews