AlphaRM: объем продаж ЛП в 2023 году составил 2225 млрд рублей

По итогам 12 месяцев 2023 года объем аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 5,69 млрд упаковок на сумму 2225 млрд рублей, сообщает российская аналитическая компания AlphaRM. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +2% в денежном выражении и -2% – в натуральном.

По итогам января – декабря 2023 года объем продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1439 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7%. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала отрицательный рост по отношению к YTD’12 2022 (-1%) и составила 5,07 млрд уп. (рис. 3). В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь – декабрь 2023 года составили 9827 рублей, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации,

полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в декабре 2023 года составил 151 млрд рублей и 493 млн упаковок.

Объем поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за 12 месяцев 2023 года составил 622,7 млн упаковок на сумму 785,8 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил -7% в денежном выражении и -7% – в натуральном. За период январь – декабрь 2023 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 5366 рублей на одного человека (-7% к 2022-му). Максимальное значение этого показателя наблюдается в Северо-Западном ФО. За рассматриваемый период он достиг отметки 6732 рубля (-2% к 2022-му), а минимальное, 3057 рублей (-9% к 2022-му), – в Северо-Кавказском ФО.

Однако ранее другая российская аналитическая компания – RNC Pharma – сообщала, что в 2023 году наблюдается деградация аптечной инфраструктуры.

gxpnews