AstraZeneca приобретает Amolyt за $1,05 млрд

Производитель лекарств AstraZeneca объявил о своем плане приобрести компанию Amolyt Pharma за $1,05 млрд наличными с целью расширения своего портфеля препаратов для редких заболеваний, передает Reuters. Сделку, включающую авансовый платеж в размере $800 млн и дополнительный условный платеж в размере $250 млн при достижении определенного нормативного этапа, планируется завершить к третьему кварталу 2024 года.

Французская Amolyt Pharma в настоящее время разрабатывает препарат для лечения гипопаратиреоза – eneboparatide, который находится на поздней стадии испытаний. По словам генерального директора Alexion Марка Дюнуайе, результаты третьей фазы клинических испытаний ожидаются в следующем году, и есть потенциал для того, чтобы препарат стал блокбастером или принес более $1 млрд годовых продаж.

Выручка от портфеля препаратов для редких заболеваний AstraZeneca, увеличившаяся за счет приобретения Alexion в 2021 году, выросла в последние годы и достигла почти $7,8 млрд в 2023 году.

gxpnews