Центр лекобеспечения объявил 16 аукционов на закупку 11 ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 16 аукционах на поставку 11 препаратов для пациентов с ВИЧ и туберкулезом, передает «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее сообщалось, что Центр лекобеспечения объявил 12 аукционов на закупку 7 ЛП для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза.