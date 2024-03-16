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Центр лекобеспечения объявил 16 аукционов на закупку 11 ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 16 аукционах на поставку 11 препаратов для пациентов с ВИЧ и туберкулезом, передает «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее сообщалось, что Центр лекобеспечения объявил 12 аукционов на закупку 7 ЛП для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед. руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Аминосалициловая кислотатаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2000 мг 51 093 табл. (шт.) 34,28 1 751 468,04 15.03.2024
2 Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг 498 360 табл. (шт.) 95,82 47 752 855,20 20.03.2024
3 Атазанавиркапсулы, 300 мг 5 057 790 капс. (шт.) 36,96 186 935 918,40 20.03.2024
4 Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл 1 725 360 мл 2,20 3 795 792 20.03.2024
5 Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 7 381 800 табл. (шт.) 25,10 185 283 180 25.03.2024
6 Зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 150 мг 5610 табл. (шт.) 25 140 250 19.03.2024
7 Зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 150 мг 9 587 460 табл. (шт.) 25 239 686 500 20.03.2024
8 Деламанид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг 61 248 табл. (шт.) 144,66 8 860 135,68 19.03.2024
9 Амикацин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг 4773 г лекарственной формы 54,83 261 703,59 21.03.2024
10 Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 500 мг 378 г действующего вещества 59,73 22 577,94 21.03.2024
11 Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 1 106 190 табл. (шт.) 5,94 6 570 768,60 21.03.2024
12 Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл 2 812 560 мл 1,10 3 093 816 22.03.2024
13 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 24 255 000 табл. (шт.) 12 291 060 000 22.03.2024
14 Ритонавир, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 16 747 800 табл. (шт.) 14,12 236 478 936 22.03.2024
15 Ритонавир, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 15 330 капс. (шт.) 14,12 216 459,60 21.03.2024
16 Этравирин, таблетки, 25 мг 47 040 табл. (шт.) 57,43 2 701 507,20 25.03.2024

gxpnews

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16 марта, 2024 | Просмотров: 77