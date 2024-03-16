Центр лекобеспечения объявил 16 аукционов на закупку 11 ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 16 аукционах на поставку 11 препаратов для пациентов с ВИЧ и туберкулезом, передает «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее сообщалось, что Центр лекобеспечения объявил 12 аукционов на закупку 7 ЛП для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед. руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Аминосалициловая кислота, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2000 мг
|51 093 табл. (шт.)
|34,28
|1 751 468,04
|15.03.2024
|2
|Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг
|498 360 табл. (шт.)
|95,82
|47 752 855,20
|20.03.2024
|3
|Атазанавир, капсулы, 300 мг
|5 057 790 капс. (шт.)
|36,96
|186 935 918,40
|20.03.2024
|4
|Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл
|1 725 360 мл
|2,20
|3 795 792
|20.03.2024
|5
|Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|7 381 800 табл. (шт.)
|25,10
|185 283 180
|25.03.2024
|6
|Зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 150 мг
|5610 табл. (шт.)
|25
|140 250
|19.03.2024
|7
|Зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 150 мг
|9 587 460 табл. (шт.)
|25
|239 686 500
|20.03.2024
|8
|Деламанид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|61 248 табл. (шт.)
|144,66
|8 860 135,68
|19.03.2024
|9
|Амикацин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг
|4773 г лекарственной формы
|54,83
|261 703,59
|21.03.2024
|10
|Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 500 мг
|378 г действующего вещества
|59,73
|22 577,94
|21.03.2024
|11
|Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|1 106 190 табл. (шт.)
|5,94
|6 570 768,60
|21.03.2024
|12
|Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
|2 812 560 мл
|1,10
|3 093 816
|22.03.2024
|13
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|24 255 000 табл. (шт.)
|12
|291 060 000
|22.03.2024
|14
|Ритонавир, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|16 747 800 табл. (шт.)
|14,12
|236 478 936
|22.03.2024
|15
|Ритонавир, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|15 330 капс. (шт.)
|14,12
|216 459,60
|21.03.2024
|16
|Этравирин, таблетки, 25 мг
|47 040 табл. (шт.)
|57,43
|2 701 507,20
|25.03.2024