“Фармасинтез” наращивает производство фармсубстанций и планирует новые проекты

Группа компаний “Фармасинтез” в текущем году запустит производство фармацевтических субстанций на предприятии в Братске, сообщила пресс-служба областного правительства Иркутской области.

На встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, президент ГК “Фармасинтез” Викрам Пуния заявил: “Мы запускаем четыре новых блока, десять новых линий в городе Братске по производству фармсубстанций. Это очень важно, потому что если мы не производим собственных фармсубстанций, то мы не можем говорить о лекарственном суверенитете”.

Также, по его словам, на предприятии “Фармасинтеза” в Иркутске в ближайшее время начнется выпуск бронхолитических лекарственных препаратов. До конца текущего года планируется запустить новое производство стерильных лекарственных форм в ампулах и шприцах.

“Ассортимент будущей продукции включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, так как направлен на профилактику и лечение распространенных и социально значимых заболеваний”, – отмечается в сообщении.

ГК “Фармасинтез” планирует также реализацию двух инвестпроектов по строительству в Иркутске завода упаковочных материалов и производства лекарственных препаратов аптечного сегмента. Объем инвестиций оценивается в 2 млрд рублей.

“В настоящее время в рамках уже реализуемых социально значимых проектов мы инвестируем в развитие Иркутской области более 3 млрд рублей. С учетом полученной сегодня поддержки наших предложений со стороны губернатора и мэра Иркутска в перспективе ближайших двух лет дополнительно инвестируем в создание импортозамещающих производств по меньшей мере 2 млрд рублей. Это в совокупности позволит создать более 300 новых рабочих мест”, – приводятся в сообщении слова Пунии.

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