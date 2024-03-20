Аптека вернула 2,6 млн руб. за покупку фальсификата онкопрепарата

Московская аптека вернула покупательнице 2,6 млн руб. за приобретение фальсификата вместо дорогостоящего онкопрепарата «Полайви». В качестве компенсации морального вреда заплатили 500 тыс. руб. и попросили удалить плохие отзывы об аптеке. Продать подделку могла недавно принятая на работу фармацевт по личной инициативе.

Жительница Москвы Валентина Щербинкина летом 2023 года купила для своего онкобольного родственника две ампулы препарата «Полайви» в «Аптеке Бурденко» в Огородном проезде стоимостью по 1,05 млн руб. каждая. Лекарство оказалось фальсификатом, пишут «Известия».

О том, что препарат поддельный, стало известно в больнице, когда провели первое лечение и не заметили положительных изменений у пациента. Тогда врачи связались с производителем — компанией Roche в Швейцарии. Проведенный анализ показал, что лекарство содержало только сахар и физраствор.

Затем компания Roche через свое российское юрлицо АО «Рош-Москва» уведомила о ситуации Росздравнадзор, а покупательница обратилась в аптеку, где приобрела товар, а также к депутату Госдумы Яне Лантратовой, которая направила запрос в Генпрокуратуру и Росздравнадзор.

Ведомства провели проверки и обнаружили признаки преступления по статье 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). Данные передали в следственное управление по СВАО Москвы.

Прокуратура сообщила Лантратовой, что юрлицу аптеки — руководителю ООО «МедЗдрав» — внесли представление об устранении нарушений. Аптека своей вины не признала.

Отмечается, что остатки препарата были отправлены в лабораторию Roche еще до обращения в правоохранительные органы. Таким образом результаты исследования не могут считаться заключением эксперта.

Лекарство могла неофициально продать новый фармацевт, которую наняли на испытательный срок и уволили за нарушение трудовой дисциплины. В аптеке сообщили, что препарат «Полайви» вообще никогда не закупался и не реализовывался у них.

«Даже если допустить вероятность продажи препарата со стороны фармацевта без ведома руководства и в виде эксцесса, нет уверенности, что в лабораторию были сданы остатки препарата, возможно, купленного Щербинкиной В.П.», — указали в аптеке.

Тем не менее москвичка после заключения мирового соглашения получила 2,1 млн руб. за покупку препарата и 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вред от аптеки. Кроме того, издание уточняет, что женщину попросили за деньги удалить негативные отзывы об аптеке, но она из принципа не стала этого делать. Родственник покупательницы находится в тяжелом состоянии.

Препарат «Полайви» стал одним из лекарств, которые чаще всего попадали в забраковку в 2023 году. О выявлении пятой серии фальсификата Росздравнадзор сообщил в декабре прошлого года.

В компании Roche призвали пациентов проверять маркировку на упаковке через приложение «Честный знак» до покупки или применения препарата.

Фото: 123rf.com

Коблова Дина

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