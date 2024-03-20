FDA одобрило еще одно показание для противоопухолевой CAR-Т-клеточной терапии

FDA разрешило применение Breyanzi (lisocabtagene maraleucel; liso-cel) при хроническом лимфолейкозе и мелкоклеточной лимфоцитарной лимфоме. Препарат компании BMS был впервые одобрен в 2021 году для лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило в ускоренном порядке еще одно показание препарата Breyanzi (lisocabtagene maraleucel; liso-cel). CAR-Т-клеточная терапия может применяться для лечения рецидивирующего или рефрактерного (р/р) хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) и мелкоклеточной лимфоцитарной лимфомы (МЛЛ), говорится в пресс-релизе компании Bristol Myers Squibb (BMS).

Первоначально Breyanzi был впервые зарегистрирован FDA в феврале 2021 года. Регулятор разрешил его применение при р/р диффузной В-крупноклеточной лимфоме (ДВКЛ) среди пациентов, у которых наблюдается рецидив заболевания или отсутствие эффекта от двух стандартных терапий.

BMS получила права на Breyanzi после приобретения компании Celgene за 74 млрд долл. в 2019 году. Препарат был одним из ключевых активов при заключении сделки. Компании договорились о дополнительных выплатах в размере 6 млрд долл. бывшим акционерам Celgene при условии одобрения лекарства регуляторами.

В 2023 году продажи препарата принесли фармкомпании 364 млн долл. Его стоимость — 410 300 долл., писал новостной фармацевтический портал Scrip.

Все же, Breyanzi по-прежнему отстает от конкурентного лекарства Yescarta (axicabtagene ciloleucel) производителя Gilead Sciences. Доходы с коммерциализации противоракового препарата превысили отметку в 1,5 млрд долл. в прошлом году. Однако одобренное использование препарата BMS при ХЛЛ и МЛЛ дает ему преимущество перед Yescarta.

BMS также находится в ожидании решений FDA по регистрации Breyanzi при фолликулярной лимфоме и лимфоме клеток мантийной зоны.

Фото: bms.com

Владимир Заболотских

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