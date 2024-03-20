Продажи нелегальных медизделий и кресел-колясок будут блокировать на кассе

Продажи нелегальных и просроченных медизделий, а также кресел-колясок через кассу запретят с 1 марта 2025 года. Механизм будет работать только на розничных участниках оборота. При сканировании кода маркировки касса будет обращаться к системе маркировки, и если сработает один из критериев, то продать товар не удастся.

Запрет на продажи нелегальных и просроченных товаров через кассу будет распространяться на медицинские изделия и кресла-коляски с 1 марта 2025 года, это закреплено в Постановлении Правительства РФ № 267 от 06.03.2024.

Так, технически невозможной станет продажа нелегальных и просроченных медизделий, если для них установлен срок годности. В их числе – рециркуляторы, ортопедическая обувь, слуховые аппараты, компьютерные томографы, коронарные стенты и санитарно-гигиенические медизделия, которые используются при недержании у взрослых.

Механизм будет работать только на розничных участников оборота, на основании данных из государственной системы маркировки «Честный знак» по определенным критериям, сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. При сканировании кода маркировки кассовое программное обеспечение (ПО), которое уже установлено у участников оборота, будет обращаться к системе маркировки, и если сработает один из критериев, то продать товар не получится.

Критерии для блокировки следующие: товар не введен в оборот, в системе нет данных о коде или его нанесении, продажа товара заблокирована контрольным (надзорным) органом, код проверки не соответствует требованиям, истек срок годности.

В ноябре 2023 года правительство также утвердило перечни случаев, при которых система маркировки может запретить продажу биологически активных добавок (БАД), дезинфицирующих средств и воды.

В марте 2023 года РБК сообщило, что Минздрав предложил включить лекарственные препараты в эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции. В декабре стало известно, что вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, запрещающий реализацию нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки. Проект постановления должен быть разработан до 12 февраля 2024 года, говорится в поручении.

В пресс-службе Минздрава отметили, что в рамках действующего законодательства реализация фальсифицированных, контрафактных, а также недоброкачественных лекарств и так запрещена.

В эксперименте по исключению технической возможности реализации нелегальных товаров и товаров с истекшим сроком годности участвуют молочная, табачная и никотинсодержащая продукция, а также вода, пиво и слабоалкогольные напитки.

Фото: Freepik

Коблова Дина

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