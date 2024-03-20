Суд встал на сторону аптеки в споре из-за деления коробки препарата на блистеры

Архангельский Росздравнадзор с помощью системы маркировки выявил отсутствие в аптеке препаратов из минимального ассортимента и вынес предостережение. Однако аптечная сеть эти выводы опровергла, указав, что фактически упаковка лекарства была поделена на блистеры, которые были распределены по точкам для дальнейшего отпуска клиентам. Арбитражный суд встал на сторону фарморганизации.

В ходе анализа данных СМДЛП сотрудники тероргана Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обнаружили, что в нескольких аптечных пунктах ООО «Радуга» в Нарьян-Маре отсутствуют препараты из обязательного минимального ассортимента: сеннозиды А и В, а в одном пункте в поселении «Рабочий поселок Искателей» — бифидобактерии бифидум. Аптечной сети объявлено предостережение.

Фарморганизация не согласилась с претензиями. Она указала, что на момент проверки лекарственный препарат, имеющий данное МНН, имелся в наличии в аптечных пунктах: по 0,25 упаковки «Сенаде» в таблетках 13,5 мг № 500. Доводы заявителя приняты не были, в связи с чем он обратился в суд.