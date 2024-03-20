Суд встал на сторону аптеки в споре из-за деления коробки препарата на блистеры

Архангельский Росздравнадзор с помощью системы маркировки выявил отсутствие в аптеке препаратов из минимального ассортимента и вынес предостережение. Однако аптечная сеть эти выводы опровергла, указав, что фактически упаковка лекарства была поделена на блистеры, которые были распределены по точкам для дальнейшего отпуска клиентам. Арбитражный суд встал на сторону фарморганизации.
В ходе анализа данных СМДЛП сотрудники тероргана Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обнаружили, что в нескольких аптечных пунктах ООО «Радуга» в Нарьян-Маре отсутствуют препараты из обязательного минимального ассортимента: сеннозиды А и В, а в одном пункте в поселении «Рабочий поселок Искателей» — бифидобактерии бифидум. Аптечной сети объявлено предостережение.
Фарморганизация не согласилась с претензиями. Она указала, что на момент проверки лекарственный препарат, имеющий данное МНН, имелся в наличии в аптечных пунктах: по 0,25 упаковки «Сенаде» в таблетках 13,5 мг № 500. Доводы заявителя приняты не были, в связи с чем он обратился в суд.
Представитель истца пояснил, что делит коробку с 500 таблетками на блистеры и распространяет их по своим аптекам, где их с копией инструкции и отпускают покупателям. По его словам, данная мера оправданна, так как курс лечения, при котором назначаются указанные препараты, не превышает трех таблеток (один блистер). В подтверждение суду предоставили инструкцию по применению лекарства.
Оператор СМДЛП подтвердил, что подобные действия система маркировки не фиксирует: она отражает вывод из оборота целой упаковки, следует из решения суда от 14 марта, которое опубликовано в системе «Мой арбитр». Как говорится в ответе «Честного знака» на запрос истца, «отчетность формируется на основе целых единиц упаковок».
В случае, если sgtin выводится частично, упаковка не считается целостной и препарат перестает отражаться в отчетности как имеющийся в наличии, пояснил оператор системы МДЛП. Указанные особенности формирования отчетности не могут быть изменены.
Сотрудники Росздравнадзора в аптечные пункты не выезжали и фактическое наличие/отсутствие лекарственных препаратов не производили, уточнил суд. Следовательно, ответчиком не доказано наличие оснований для вынесения оспариваемого предостережения, сказано в решении суда. Часть предостережения признана недействительной. Судебный акт не вступил в законную силу.
Фото: Екатерина Погонцева
pharmvestnik