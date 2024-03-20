Финансирование лекобеспечения пациентов с гепатитом С увеличится

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в течение трех лет ежегодно правительство будет направлять на лечение пациентов с гепатитом С по 4,5 млрд рублей.

В этот период препараты для амбулаторного лечения пациентов с гепатитом С, не ассоциированных с другими инфекционными заболеваниями, будут закупаться за счет федбюджета. На сегодняшний день нуждающиеся получают лечение за счет регионов.

«С учетом вложений самих регионов общий объем средств на такие цели в течение трех лет составит порядка 18 млрд рублей», – подчеркнул Мишустин, добавив, что лекарствами будут обеспечены более 75,8 тысячи человек.

Ранее, в марте 2024 года, правительство объявило о решении выделить дополнительные 3,3 млрд рублей на закупку лекарств для пациентов с гепатитами В и С, у которых ВИЧ – сопутствующее заболевание.

gxpnews