Компании из России и Кубы подписали пять соглашений в сфере биотехнологий

Биотехнологические и фармацевтические компании Кубы и России подписали пять меморандумов о взаимопонимании. Среди соглашений — разработка и регистрация препарата от ковида «Юсвинза» и вакцины против распространенного рака легких «Цимавакс».

В посольстве Кубы в Москве подписали пять меморандумов о взаимопонимании между кубинскими биотехнологическими и фармацевтическими компаниями и рядом российских компаний, об этом сообщили в пресс-службе посольства страны.

Первый из документов подписали российская компания «Биокубафарма» (БКФ) и Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы (ЦИГБ) на клиническую разработку и регистрацию препарата «Юсвинза» на территории России и Евразийского союза. Лекарство разработали для лечения пациентов с ковидом, у которых подозревается или выявлено состояние гипервоспаления.