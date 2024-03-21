ГК «ХимРар» планирует поставить в Колумбию пять противоопухолевых препаратов

Группа компаний «ХимРар» и Pharmaceutical Health Corporation S.A.S, национальный дистрибьютор лекарственных препаратов в Колумбии, объявили о подписании соглашения о поставке пяти противоопухолевых препаратов: «ТЕМОЗОЛОМИД» (МНН Темозоломид), «ЛАНГОТЕР» (МНН Гефетиниб), «СУНИТИНИБ-ХИМРАР» (МНН Сунитиниб), «ПОТАРБИН» (МНН Пазопаниб), «ЛАПАТИНИБ-ХИМРАР» (МНН Лапатиниб). Все лекарственные препараты разработаны и производятся на площадке ГК «ХимРар» в России. Об этом сообщает пресс-служба ГК «ХимРар».

По информации источника – подписание соглашения о сотрудничестве с колумбийским партнёром является гармоничным продолжением развития международной деятельности ГК «ХимРар» в латиноамериканском регионе, в котором у российского производителя уже есть проекты в Бразилии, Мексике, Аргентине, Чили, Гватемале, Коста-Рике.

«Мы фиксируем значительный интерес к препаратам портфеля ГК «ХимРар» со стороны представителей фарминдустрии стран Латинской Америки. Подписание очередного контракта, на этот раз с колумбийской компанией, свидетельствует о востребованности российской фармацевтической продукции в странах дальнего зарубежья», — отметила член совета директоров ГК «ХимРар», генеральный директор компании «Кромис» Ирина Тырнова.

Принимая во внимание успешный опыт работы ГК «ХимРар» со странами ЛАКБ (поставки препарата «Авифавир» для лечения COVID-19 в Венесуэлу, Боливию в период 2020-2022 гг.), работа с другими странами региона, такими как Колумбия, имеет перспективы к дальнейшему расширению.

«Мы рады, что благодаря нашему сотрудничеству с одной из ведущих российских фармацевтических компаний «ХимРар» пациенты в Колумбии получат доступ к социально-важным препаратам хорошего качества и по доступной цене», — прокомментировала CEO колумбийской компании Pharmaceutical Health Corporation Валентина Менесес.

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