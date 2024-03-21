Почта России будет доставлять лекарства в труднодоступные районы Приморья

Почта России будет доставлять безрецептурные лекарства в труднодоступные территории Приморского края и в сельскую местность. Получить препараты можно будет, заказав их по специальной горячей линии, сообщает ТАСС ссылаясь на пресс-службу правительства края.

“Сейчас ведутся переговоры по реализации проекта между Почтой России и Минздравом Приморского края. Мы очень надеемся, что жители оценят новую услугу и будут пользоваться ей по мере необходимости. Это значительно упростит процесс получения базовой помощи для поддержания здоровья”, – передает пресс-служба слова руководителя агентства проектного управления Александра Шадрин.

В пресс-службе правительства уточнили, что сейчас идет согласование проекта между Почтой России и аптеками, которые будут предоставлять необходимые лекарства. Всего в каталоге препаратов, доступных для заказа, войдет 200 наименований безрецептурных средств.

В пресс-службе почты России также подтвердили, что указанный проект сейчас готовится. Кроме того, в настоящее время льготные категории граждан, которые проживают в отдаленных населенных пунктах края, уже получают лекарства с помощью Почты России – их приносит на дом почтальон после соответствующего заявления.

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