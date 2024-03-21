В центре генетики “Сириус” создадут более ста лабораторий

Строительство второй очереди самого большого в России центра генетики и наук о жизни началось в университете “Сириус”, здесь будут созданы более 100 лабораторий, включая центр доклинических исследований с использованием лабораторных животных и инфраструктуру для проведения исследований в области палеогенетики. Объект введут в эксплуатацию к середине 2025 года, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу образовательного центра “Сириус”.

“Мы приступили к строительству еще более ста лабораторных помещений. Во второй очереди комплекса будет создан ресурсный центр доклинических исследований, который позволит проводить научно-исследовательскую работу и доклинические испытания с использованием лабораторных животных – грызунов. Завершение всего комплекса работ и ввод объекта в эксплуатацию второй очереди запланированы на середину 2025 года”, – заявляют в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что во второй очереди оборудуют лаборатории особого класса чистоты. Площадь второй очереди составит 7 тыс. кв.м. Здесь появится инфраструктура для проведения исследований в области палеогенетики. “Это направление, которое сегодня активно развивает научный руководитель Научного центра генетики и наук о жизни, академик РАН Евгений Рогаев. Именно его коллектив впервые в мире провел первичный генетический скрининг археологического материала с территории Русской равнины: ученые взяли более 600 образцов костного материала самых разных периодов – от палеолита до средневековья”, – резюмировали в пресс-службе.

Научный центр генетики и наук о жизни позволяет проводить исследования мирового уровня в области геномики, иммунобиологии, биоматериалов, создавать препараты генной терапии, вести разработки в области редактирования генома растений. Его текущая площадь составляет порядка 7,5 тыс. кв.м. Первая очередь центра была открыта в 2022 году.

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