Сенаторы не поддержали законопроект об отмене сертификата GMP для импортных ветпрепаратов

18 марта в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию состоялось заседание рабочей группы по законодательному обеспечению отечественного производства ветпрепаратов, кормов и кормовых добавок. На повестке дня стояло обсуждение проекта поправок в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», который ранее внесли в Государственную Думу. Документом предлагается предоставить иностранным производителям ветеринарных препаратов послабления: приостановить до 1 января 2026 года обязательное требование о соответствии зарубежных производств российскому стандарту GMP. По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергея Митина, принятие данной поправки может негативно сказаться на качестве и эффективности ветпрепаратов, безвредности для животных и может повлечь угрозу биологической безопасности страны.

Со стороны бизнес-сообщества выступил исполнительный директор Группы компаний ВИК Сергей Каспарьянц, отметив, что смещение сроков действия закона приведет к кратному увеличению финансовой нагрузки для отечественных компаний. Многие из них находятся в активной инвестиционной фазе по новым производствам и научной деятельности. ГК ВИК, являясь крупнейшим производителем ветпрепаратов в СНГ, с 2020 по 2026 годы совокупно вложит в развитие 10 млрд рублей:

2 млрд – в модернизацию текущих площадей и исследования;

8 млрд – в инновационные производственные площадки, которые обеспечат импортонезависимость отечественной ветеринарной фармацевтики.

За этот период научно-исследовательский центр компании разрабатывает и готовит к выпуску более 200 новых продуктов. Планируется, что данные проекты обеспечат работой более 400 специалистов. Средняя зарплата в московском регионе на вновь созданных рабочих местах составляет 100 тысяч рублей (выше среднего уровня).

Свою оценку проекту дали заместитель директора департамента ветеринарии Минсельхоза России Ольга Николаичева и заместитель начальника Управления государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Анна Бабушкина.

По итогам заседания рабочей группы сенаторами принято коллективное решение не поддерживать данный законопроект.

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