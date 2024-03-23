ЛП Bayer для облегчения менопаузы достиг первичной конечной точки в исследовании третьей фазы

Компания Bayer сообщила, что запросит одобрение регулирующих органов на свой препарат для лечения менопаузы после того, как в третьем позднем исследовании было показано, что таблетка для ежедневного приема облегчает приливы.

Это касается исследуемого на поздней стадии соединения elinzanetant, первого двойного антагониста рецепторов нейрокинина-1,3 (NK-1,3), разрабатываемого в качестве перорального негормонального средства для приема один раз в день при умеренных и тяжелых вазомоторных симптомах, связанных с менопаузой.

«Учитывая эти положительные результаты, Bayer предоставит данные исследований OASIS 1, 2 и 3 органам здравоохранения, первые запуски которых ожидаются в 2025 году», – говорится в сообщении компании. Bayer считает, что ЛП потенциально может стоить около $1 млрд и более в год.

Менопауза и связанные с ней симптомы не отражены в глобальных базах данных о бремени болезней, в которых широко рассматриваются причины смерти, болезни и факторы риска для здоровья. При этом, по данным отчета за 2020 год Women Founders Fund, к 2025 году примерно 1 млрд женщин во всем мире будут находиться в менопаузе.

gxpnews