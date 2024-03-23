Johnson & Johnson обвинила бывшего сотрудника в краже данных при переходе в Pfizer

Фармацевтический гигант Johnson & Johnson подает в суд на бывшего сотрудника, обвиняя его в краже тысячи файлов перед переходом на новую должность в Pfizer.

Эндрю Брэкбилл, работавший в J&J в течение 24 лет и занимавший должность директора по стратегии торговых каналов, предположительно, загрузил более тысячи конфиденциальных файлов на внешние носители информации за три недели до ухода из компании. По данным Stat News, он получил доступ к этим данным после перехода на новую должность в Pfizer.

Помимо файлов компании, Брэкбилл передал личные фотографии и документы, что, по утверждению J&J, было попыткой скрыть кражу. Программа безопасности компании отметила передачу крупного файла, что привело к расследованию, включавшему допрос и судебно-медицинскую экспертизу.

Должность директора по стратегии торговых каналов находится в отделе группы стратегических клиентов (SCG) J&J, который фактически отвечает за создание и развитие конкурентных стратегий для лекарств компании. Брэкбилл имел доступ к конфиденциальным данным о продажах, спискам клиентов и каналов, моделям ценообразования, исследованиям рынка, стратегиям заключения контрактов, сценариям запуска и другим стратегическим планам.

Брэкбилл ушел из J&J в июле прошлого года и закончил свой последний рабочий день в августе. Его новая должность в Pfizer – директор по контрактной стратегии и доступу на рынок США. Эта должность, по словам J&J, является «прямо конкурентной».

Ранее компания Novartis обвинила бывшего сотрудника в краже данных при переходе в Takeda.

gxpnews