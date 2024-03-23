Экс-замглавы иркутского Минздрава задержана по делу о списании анальгетиков на 25 млн рублей

По информации Управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу, подозреваемые попытались скрыть факты неэффективного использования бюджетных средств. Как считают следователи, медорганизации не смогли использовать излишне закупленные объемы препаратов до истечения сроков годности, что привело к уничтожению невостребованного остатка лекарств на общую сумму более 25 млн рублей. Закупка обезболивающего на 35 млн рублей была произведена в октябре 2019 года.

На данный момент проводятся следственные действия. Первым установленным фигурантом стала бывший заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая, она задержана. Устанавливается причастность к преступлению иных лиц из числа сотрудников ведомства.

За последние несколько лет в Иркутской области сразу несколько чиновников Минздрава стали фигурантами уголовных дел. В октябре 2020 года задержали экс-министра здравоохранения региона Наталию Ледяеву, которой вменяли ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ее обвинили в хищении 90 млн рублей из бюджета при закупке средств индивидуальной защиты. В декабре 2022 года по решению Октябрьского районного суда Иркутска ей назначили 6 лет и 8 месяцев колонии общего режима. Экс-чиновница неоднократно пыталась обжаловать приговор.

В ноябре 2022 года возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя иркутского Минздрава Якова Сандакова. Следователи считали, что в феврале 2022 года он получил взятку в 7 млн рублей от директора компании за помощь в заключении госконтракта по поставке эндоскопической системы на 150 млн рублей. Спустя несколько месяцев, в апреле 2023 года, появилась информация, что Сандакова подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей от руководителя одной из местных медорганизаций. В СК полагают, что средства предназначались за выполнение «неких действий, входящих в его должностные полномочия», в интересах предполагаемого взяткодателя.

Еще один эпизод добавился к делу в июне этого же года. Его возбудили по факту легализации преступных доходов в размере 8 млн рублей. Следователи считают, что весной 2022 года Сандаков мог легализовать незаконно полученные средства при помощи операций с ценными бумагами на торговой площадке Московской биржи.

Уголовное дело о халатности в отношении Якова Сандакова появилось летом 2023 года. Установлено, что бывший министр здравоохранения в 2021 году не обеспечил необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями несовершеннолетних детей-инвалидов с диабетом. Согласно версии СК, экс-чиновник якобы выдал коммерческой организации, где раньше работал, данные о планируемых Минздравом закупках. Информация помогла компании выиграть тендер и выполнить заказ по завышенной стоимости. Убыток для регионального бюджета оценили в 18 млн рублей. До 26 июня 2024 года Сандаков будет находиться под домашним арестом.