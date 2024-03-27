FDA выдало экстренное разрешение на применение Pemgarda для профилактики COVID-19

Американская фармкомпания Invivyd объявила, что препарат Pemgarda (пемивибарт) получил разрешение FDA на экстренное применение для доконтактной профилактики COVID-19 у лиц в возрасте 12 лет и старше с ослабленным иммунитетом. Назначать пемивибарт нельзя в том случае, если пациент уже инфицирован.

«Pemgarda – первое разрешенное моноклональное антитело, созданное на основе нашей запатентованной платформы. <…> В будущих исследованиях мы планируем изучить защитные преимущества моноклональных антител в профилактике при симптоматическом заболевании COVID-19», – сказал генеральный директор Invivyd Дэйв Херинг.

Многие заболевания или методы лечения могут привести к умеренному или тяжелому иммунитету и низкому иммунному ответу на вакцинацию против COVID-19, включая, например, гематологические злокачественные новообразования (рак крови) или лечение иммуносупрессивной терапией после трансплантации органов или стволовых клеток.

gxpnews