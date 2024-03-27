Новое фармпредприятие в ОЭЗ «Тольятти» откроется в 2024 году

В ближайшее время на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» в Самарской области планируется открыть 15 предприятий-резидентов (всего их на сегодняшний день насчитывается 36). Ожидаемый объем инвестиций составляет 48,7 млрд рублей, из которых уже вложено более 32,8 млрд рублей, рассказал ТАСС министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

«На данный момент на площадке ОЭЗ организовано 19 производств. В ближайшие три года планируется открытие еще 15 производств, три из которых планируется ввести в эксплуатацию уже в 2024 году», – уточнил он. Среди тех, чье открытие ожидается в нынешнем году, числится площадка ООО «Полифарм». Здесь будут выпускаться лекарства. Какие именно, не уточняется.

Решение о том, что на территории ОЭЗ в Самарской области появится завод «Полифарм», было принято еще в 2019 году. Инвестиции в проект на тот момент оценивались в 260 млн рублей. Кроме того, тогда Богданов заявлял, что, помимо «Полифарма», ОЭЗ «Тольятти» объединяет три фармпредприятия: «Озон Фарм», «Озон Медика» и «Мабскейл».

gxpnews