Российские ученые создали и запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона

Учёные из Санкт-Петербурга создали и запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях. Об этом сообщает газета «Известия».

Препарат разработан специалистами Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова (ПИЯФ) НИЦ «Курчатовский институт» и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова. Препарат адресно воздействует на фермент, нарушения в работе которого являются одной из причин развития патологии. Испытания на клетках пациентов с паркинсонизмом показали, что лекарство более эффективно, чем иностранные аналоги. На следующем этапе научной группе предстоит проверить действие созданной ими молекулы на животных, а затем провести клинические исследования.

При разработке препарата российские ученые взяли за основу исследования иностранных коллег, которым удалось исправить работу фермента с помощью малой молекулы — фармакологического шаперона (эта молекула может восстанавливать структуру белковых образований).

В НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ построили компьютерную модель глюкоцереброзидазы и стали искать химические модификации шаперона, которые могли бы повысить эффективность ее действия. Затем ученые синтезировали несколько молекул и испытали, как они воздействуют на активность фермента в клетках пациентов с мутацией в гене GBA1. Для эксперимента исследователи выбрали макрофаги (клетки, захватывающие и переваривающие бактерии), в которых глюкоцереброзидаза проявляет максимальную активность.

Эксперименты показали, что полученное соединение более эффективно снижает количество вредного субстрата, вызывающего деградацию нейронов, чем взятые за основу иностранные препараты (за рубежом они уже проходят стадию клинических испытаний).

По словам ученых, созданное ими средство обладает превентивным действием: оно может предотвратить гибель нейронов. Поэтому лекарство нужно применять на самых ранних стадиях развития болезни.

“Разработка новых препаратов, направленных на замедление процесса нейродегенерации на ранних стадиях болезни Паркинсона, может значительно улучшить качество жизни пациентов и повысить их шансы на сохранение трудоспособности. Эти препараты могут помочь улучшить эмоциональное состояние больных, снизить уровень депрессии и улучшить результаты реабилитации”, — сказала клинический психолог, руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева.

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