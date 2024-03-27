Novo Nordisk купит Cardior Pharmaceuticals за $1,1 млрд

Датская Novo Nordisk договорилась о покупке компании Cardior Pharmaceuticals за $1,1 млрд. В результате сделки увеличится ее портфель препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Данный шаг соответствует стремлению Novo Nordisk расширить свою специализацию, поскольку на сегодняшний день компания известна в первую очередь как производитель инсулина. Об этом говорится на сайте компании.

«Приняв Cardior в состав Novo Nordisk, мы укрепим нашу линейку проектов в области сердечно-сосудистых заболеваний, где у нас уже есть текущие программы на всех стадиях клинической разработки», – говорится в заявлении Novo. Сделка включает в себя ведущую разработку Cardior – CDR132L, которая в настоящее время проходит вторую фазу клинических испытаний.

Препарат предназначен для больных с гипертрофией миокарда – это состояние, при котором стенки сердечной мышцы становятся толстыми и жесткими, что влияет на способность сердца перекачивать кровь. Заболевание возникает в условиях хронической перегрузки работы сердца повышенным давлением и/или большим объемом крови.

Ранее, в марте, Wegovy (семаглутид) от Novo Nordisk стал первым препаратом для снижения веса, который может применяться для предотвращения опасных для жизни сердечно-сосудистых событий у взрослых с избыточным весом. Его следует применять в дополнение к диете с пониженной калорийностью и повышенной физической активности.

gxpnews