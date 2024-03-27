Gilead завершила сделку о покупке CymaBay Therapeutics за $4,3 млрд

Компания Gilead Sciences завершила сделку по приобретению CymaBay Therapeutics за $4,3 млрд ($33 за акцию). CymaBay будет функционировать как дочерняя компания Gilead.

В результате слияния компания Gilead интегрировала в свой портфель ведущий препарат для лечения заболеваний печени: продукт-кандидат CymaBay селаделпар. Лекарство предназначено для лечения первичного билиарного холангита, а также купирования его симптомов, таких как зуд.

Так, в ходе исследований у 61,7% пациентов, принимавших селаделпар, наблюдался биохимический ответ. Кроме того, у 25% зафиксирована нормализация уровня щелочной фосфатазы и снижение зуда через 12 месяцев приема по сравнению с 0% в группе плацебо.

Ранее компания подала заявку на одобрение этого препарата в FDA, в результате чего американский регулятор предоставил ей возможность приоритетного рассмотрения. Кроме того, разработка удостоена статуса прорывной терапии.

По информации Gilead, данный препарат – единственная на сегодняшний день разработка, продемонстрировавшая статистически значимые результаты в лечении ПБХ в ходе третьей фазы клинических испытаний. По прогнозам аналитиков, в случае одобрения продажи селаделпара составят $1,9 млрд к 2029 году.

ПБХ – это редкое аутоиммунное хроническое заболевание, возникающее в результате атаки желчных протоков в печени Т-клетками. В большинстве случаев пациенты не замечают никаких симптомов, но они могут проявиться на любой стадии заболевания в виде кожного зуда и быстрой утомляемости.

gxpnews