В РФ зарегистрировали ЛП против деменции в форме пластыря

ФГУП «Эндофарм» (Московский эндокринный завод) получило регистрационное удостоверение на препарат «Ривастигмин-ЭТ» (ривастигмин) в форме трансдермального пластыря со скоростью высвобождения 4,6 мг/24 ч, 9,5 мг/24 ч и 13,3 мг/24 ч. Средство предназначено для лечения слабо или умеренно выраженной, а также тяжелой деменции альцгеймеровского типа у взрослых старше 18 лет. Об этом сообщается на сайте «Эндофарма».

Преимущества трансдермальной лекарственной формы перед пероральным и парентеральным способами введения заключается в снижении количества приемов необходимых лекарств, риска появления нежелательных реакций и неправильного применения.

«Ключевым звеном в патогенезе болезни Альцгеймера является повреждение и гибель нейронов, а также нарушение холинергической нейротрансмиттерной системы. В результате этих изменений снижается память и когнитивные способности пациента, что может приводить к затруднениям в повседневной жизни, изменениям социальной, бытовой и профессиональной деятельности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное заболевание является медико-социальной проблемой в связи с общей тенденцией к увеличению продолжительности жизни и доли пожилых людей. Как пояснили в «Эндофарме», ривастигмин блокирует ферменты, расщепляющие ацетилхолин, – ацетилхолинэстеразу и бутирилхолинэстеразу. Это позволяет замедлить разрушение ацетилхолина в головном мозге и оказывает положительное действие при снижении когнитивных функций.

gxpnews