Правительство утвердило особенности регулирования цен на иммунобиологические ЛП

Правительство РФ постановлением №344 от 20 марта 2024 года утвердило правила государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на иммунобиологические лекарства (кроме вакцин), а также препараты из крови и плазмы крови человека, включенные в перечень ЖНВЛП. Как говорится в документе, цены будут зависеть от предельной стоимости референтного препарата.

Для регистрации предельной отпускной цены владелец регудостоверения должен задать такую предельную отпускную цену, которая не будет превышать максимальную зарегистрированную производителем стоимость на препарат с такими же МНН и лекарственной формой.

Как говорилось в пояснительной записке к документу на этапе его разработки и согласования, уточнение механизма ценообразования на иммунобиологические препараты с учетом требований, предусмотренных для референтных лекарств необходимо для устранения дефицита и формирования конкурентной цены. Постановление вступает в силу со дня опубликования и действует до 1 сентября 2024 года.

gxpnews