Доля медикаментозных абортов выросла в США до 60%

В 2022 году Верховный суд США отменил легализацию абортов на федеральном уровне и передал права на их регуляцию штатам. В результате больше дюжины штатов аборты запретили. Но на смену им пришли медикаментозные аборты, доля которых в США в 2023 году составила 60%, пишет Reuters.

В 2022 году Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда», положив конец действовавшей 50 лет защите права на аборт в стране. Это решение позволило более чем дюжине штатов почти полностью запретить аборты и закрыть клиники, ограничив доступ к процедурам хирургического аборта, а еще нескольким значительно ограничить проведение процедуры.

Эти меры привели к росту использования схемы из двух таблеток для прерывания беременности, а количество медикаментозных абортов в США с 2020 года увеличилось на 10%, сообщает Reuters, ссылаясь на данные Института Гутмахера.

Отчет института публикуется каждые три года. Последние данные показывают, что в 2023 году через систему здравоохранения США было сделано более 1 млн абортов, и это самый высокий показатель с 2012 года.

Тот же отчет показал, что рост общего числа абортов в 2023 году был сконцентрирован в штатах, где прерывание беременности остается законным и которые соседствуют со штатами, где аборты запрещены.

При этом, оговариваются исследователи, вероятно, общее количество абортов в США недооценено, поскольку оно не учитывало аборты, полученные за пределами официальной системы здравоохранения США, например, сделанные с помощью таблеток, отправленных по почте из-за границы.

«Поскольку ограничения на аборты продолжают распространяться, альтернативой (возможно единственной) для женщин становится медикаментозный аборт», − говорит главный научный сотрудник Института Гутмахера Рэйчел Джонс.

Но и доступ к медикаментозным абортам может быть ограничен в ближайшее время. 26 марта Верховный суд США заслушает аргументы, касающиеся предложения администрации президента Джо Байдена сохранить широкий доступ к мифепристону, одной из частей схемы из двух таблеток, одобренной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2000 году для прерывания беременности на ранних сроках.

Метод предполагает прием двух препаратов. Первый, мифепристон, блокирует гормон прогестерон, поддерживающий беременность. Второй, мизопростол, вызывает сокращения матки.

В августе прошлого года 5-й окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане постановил вновь ввести ограничения на распространение мифепристона, которые FDA упростило во время пандемии COVID-19. Решение новоорлеанского суда отложено до решения Верховного суда.

FDA утверждает, что препарат безопасен и эффективен, указывая на то, что он десятилетиями использовался миллионами американских женщин с чрезвычайно редкими побочными эффектами.

В России продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции, демонстрировавшие отрицательную динамику с 2019 года, в 2022 году подскочили на 50-60% − до 1,4 млн упаковок.

По итогам первого полугодия 2023 года первые снова стали покупать меньше, а вот посткоитальная контрацепция продолжает пользоваться спросом: за пять месяцев продажи выросли на 26%.

А с 1 сентября 2024 года препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, войдут в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.

gxpnews