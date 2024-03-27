FDA одобрило педиатрическую версию рилпивирина против ВИЧ от J&J

Johnson & Johnson (J&J) получила одобрение FDA на педиатрическую версию препарата против ВИЧ Edurant (рилпивирин) – Edurant Ped. Средство предназначено для применения совместно с другими антиретровирусными препаратами при лечении ВИЧ у детей старше двух лет и весом от 14 до 25 кг.

Как отмечают в американской компании, одобрение препарата расширяет возможности терапии у детей, имеющих вирусную нагрузку менее 100 тысяч копий. По результатам клинических испытаний Edurant Ped в составе антиретровирусной схемы эффективно подавляет ВИЧ у детей, ранее не получавших лечения.

«Хотя популяция маленьких детей, живущих с ВИЧ, невелика, дополнительные варианты лечения остаются ключевыми для обеспечения того, чтобы каждому человеку, живущему с ВИЧ, можно было подобрать схему лечения, которая подходит именно ему», – заявила руководитель глобального терапевтического отдела J&J по инфекционным заболеваниям и вакцинам Пенни Хитон.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылся первый в России Центр развития и восстановления ВИЧ-инфицированных детей. По словам главного внештатного детского специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Евгения Воронина, антиретровирусная терапия не решает всех проблем таких детей: порядка 80% из них имеют нарушения с координацией.

«Необходим комплексный мультидисциплинарный подход <…> для сохранения здоровья и раскрытия потенциала детей. Сегодняшнее событие – открытие центра – является новым, первым и очень важным шагом в этом направлении», – пояснил он.

gxpnews