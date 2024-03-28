ФМБА России получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат «МИР 19»

Препарат «МИР 19» для лечения заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России. Препарат прямого противовирусного действия позволяет блокировать репликацию вируса SARS-CoV-2.

Доклинические и клинические исследования препарата продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность. В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата «МИР 19», по результатам которых Министерство здравоохранения России выдало постоянное Регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения №ЛП-007720.

«МИР 19» разработан на платформе по созданию препаратов, функционирующих на основе механизма интерференции РНК. Разработки ведутся в Институте уже более 15 лет. Препарат избирательно подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека. Основные компоненты препарата – синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК), которые внутри инфицированной клетки организма нацеливаются на геном патогена и способствуют его деградации.

Препарат «МИР 19» вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. Он производится на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России.

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