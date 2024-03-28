Российская компания “Сотекс” разработала анальгетик, не имеющий аналогов в мире

Российская компания «Сотекс» создала обезболивающий полипептидный препарат из соединения четырех аминокислот, аналога которому нет в мире, – об этом заявила коммерческий директор компании Елена Королева, сообщает «Российская газета».

Клинические исследования препарата, предназначенного для подкожного введения и не имеющего аналогов в мире, показали выраженное обезболивающее действие и хорошую переносимость при применении у онкологических пациентов с хроническим болевым синдромом, а также у пациентов с острой болью в раннем послеоперационном периоде.

Согласно оценкам ВОЗ, хронический болевой синдром отмечается у каждого третьего из онкологических больных и при многих других заболеваниях.

“Являясь российской компанией, мы в полной мере несем ответственность за доступность наших препаратов для пациентов, особенно в части госзакупок, – отмечает Елена Королева. – Это касается всех аспектов деятельности: от обеспечения производства качественными субстанциями до поддержания доступных цен на готовую продукцию. Мы также принимаем все меры, чтобы не допустить дефектуры”.

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