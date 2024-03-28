Директор по электронной коммерции Максим Ржезников покинул «36,6»

Как стало известно «ФВ», Максим Ржезников в начале марта покинул позицию директора по электронной коммерции «Аптечной сети 36,6». Ранее в компании была назначена директор по омниканальным продажам Лариса Романовская.

Директор по электронной коммерции «Аптечной сети 36,6» Максим Ржезников в начале марта покинул компанию, стало известно «ФВ». Он подтвердил свое увольнение. «Основные задачи, которые были поставлены передо мной руководством, реализованы. Пришло время двигаться дальше», — рассказал он в разговоре с «ФВ». О своем новом месте работы Ржезников обещал сообщить дополнительно.

В «Аптечную сеть 36,6» Ржезников пришел в июле 2021 года. В круг его задач входило развитие направления электронной коммерции.