FDA одобрило второй за несколько дней препарат от легочной гипертензии

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США одобрило препарат от компании Merck&Co., предназначенный для лечения взрослых с высоким кровяным давлением, вызванным сужением легочных артерий — легочной артериальной гипертензией (ЛАГ). По данным компании, стоимость одного флакона Winrevair (сотатерцепт) составит $14 тысяч.

ЛАГ затрагивает порядка 40 тысяч человек в США. Согласно данным, полученным в ходе испытаний, большинство пациентов будут использовать один флакон каждые три недели, что составит $238 000 долларов в год. Производитель рассчитывает вывести препарат на рынок к концу апреля.

Теперь в портфеле Merck&Co. — новый потенциальный препарат-блокбастер.»Мы надеемся существенно изменить ситуацию для пациентов, страдающих от заболевания, при котором пятилетняя смертность составляет 43%», — заявил в ходе беседы с агентством Reuters Янни Оостуизен, президент американского подразделения Merck по лечению заболеваний человека.

Merck получила права на Winrevair в рамках приобретения Acceleron Pharma за $11,5 млрд в 2021 году. Компания наращивает портфель кардиологических препаратов в рамках избранной стратегии развития, чтобы противостоять возможному снижению продаж своего противоракового препарата Keytruda — одного из самых продаваемых лекарств в мире. Интерес к Keytruda пропадет ближе к концу десятилетия, когда на рынок начнут выходить его дженерики.

Примечательно, что решение по Winrevair американский регулятор вынес 26 марта, а за семь дней до этого также одобрил препарат Opsynvi (мацитентан и тадалафил) от Johnson & Johnson, который так же показан для лечения взрослых с ЛАГ. Это первое лекарственное средство против ЛАГ, сочетающее два активных ингредиента с доказанной эффективностью в одной таблетке, предназначенной для приема один раз в день.

gxpnews