В Японии умерло несколько человек после приема БАД компании Kobayashi

Kobayashi Pharmaceuticals заявила о пяти случаях смерти после (но не вследствие) приема ее пищевых добавок, содержащих красный дрожжевой рис. Летальные исходы стали поводом для изъятия продукции из продажи и вызвали обеспокоенность о возможном наличии в БАД токсина цитринин. Роспотребнадзор сообщил, что данная продукция в качестве БАД в России не зарегистрирована, и ее реализация является нарушением норм ЕАЭС.

Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceuticals сообщила о пяти случаях смерти, которые могут быть связаны с приемом ее пищевых добавок. Об этом пишет The Japan Times.

Биоактивная добавка beni koji представляет собой красный дрожжевой рис. Его производят путем ферментации риса дрожжами под названием Monascus purpureus, плесень которых и придает рису красный оттенок.

Считается, что красный рис помогает поддерживать здоровье сердца благодаря его способности снижать уровень холестерина в крови, замедлять процессы старения из-за содержания антоцианов, а также улучшать пищеварение и общее состояние здоровья.

После сообщений о летальных исходах японский производитель изъял свою продукцию с продаж. Связь между случаями смерти и пищевыми добавками не была установлена.

Компания не раскрывает возраст и пол лиц, скончавшихся после употребления ее БАД. Есть подозрения, что причиной их смерти мог стать микотоксин под названием цитринин, выделяющийся в процессе ферментации и способный навредить почкам. Однако анализы не выявили содержания этого органического соединения.

22 марта Kobayashi Pharmaceuticals заявила, что принимавшие красный рис, известный также как «кодзи», отмечали у себя проблемы с почками. Министерство здравоохранения Японии зарегистрировало 93 случая госпитализации после употребления БАД. По данным самого производителя, число госпитализированных превысило 100 человек. Известно, что компания получила около 12 тыс. сообщений о возникновении проблем со здоровьем после приема добавок.

Роспотребнадзор сообщил, что данная продукция, в качестве БАД в России не зарегистрирована и ее реализация является нарушением требований актов, составляющих право Евразийского экономического союза. При этом служба отмечает, что БАД могут продавать через маркетплейсы и интернет-магазины, покупателям необходимо проверять наличие свидетельства о госрегистрации продукции, подтверждающей ее безопасность.

Фото: 123rf.com

Владимир Заболотских

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