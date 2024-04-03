Правила приостановления реализации ветпрепаратов будут действовать до конца 2025 года

Россельхознадзор ограничил действие правил приостановления реализации и применения ветеринарных препаратов, соответствующий приказ № 253 от 27.02.2024 опубликован на официальном портале правовой информации. Правила, установленные новым документом, будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Правила приостановления реализации и применения ветпрепаратов будут действовать до конца 2025 года, изменения закреплены в приказе Россельхознадзора. Документом также установлен срок, в который территориальные органы службы должны направлять сведения о нарушении лицензионных требований производителями лекарств для животных.

Кроме того, теперь срок направления информации от территориальных органов Россельхознадзора о несоответствии производителя лекарств требованиям правил надлежащей производственной практики и (или) о нарушении лицензионных требований будет составлять не более трех рабочих дней с момента их выявления.

Изменения внесли в приказ надзорного органа № 282 от 22.03.2021.

Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik