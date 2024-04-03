СМИ: прокуратура ЕС изучает информацию о сговоре главы Еврокомиссии и гендиректора Pfizer

Уголовное расследование в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по теме возможного сговора с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой при снабжении европейских стран вакциной против COVID-19. Изучение этого вопроса началось несколько месяцев назад, сейчас оно находится в ведении прокуратуры Евросоюза и ведется при участии Венгрии, хотя изначально расследование велось силами бельгийских прокуроров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя прокуратуры Льежа (Бельгия).

Изначально претензия к Ляйен заключалась в том, что в 2021 году глава Еврокомиссии сыграла ключевую роль в заключении контрактов с Pfizer на поставку противокоронавирусной вакцины против COVID-19 (4,5 млрд доз вакцин для 450 млн граждан ЕС за €1,8 млрд), причем согласование проходило на уровне текстовых сообщений.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, имели ли место «вмешательства в государственные функции, отправка и удаление SMS-сообщений, коррупция и конфликт интересов». «Все необходимое по этому поводу было сказано и сделано, будем ждать результатов», – прокомментировала ситуацию сама Ляйен. По ее словам, никаких подозрительных связей с Альбертом Бурлой у нее не имеется.

gxpnews